Tourismus Inseln erwarten viele Osterurlauber: Anreisewelle am Samstag Von dpa | 09.04.2022, 08:48 Uhr

Mit Beginn der Osterferien an diesem Wochenende in vielen Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfalen, stellen sich die Ostfriesischen Inseln auf eine Reisewelle ein. Die Fährbetriebe erwarten viele Gäste, die in diesen Tagen für einen Osterurlaub auf die Inseln wollen und planen daher teils mehr Fährverbindungen ein. „Für uns ist Ostern der Saisonstart“, sagte Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. Für den Hauptanreisetag an diesem Samstag sieht die Gemeinde im Fährbetrieb insgesamt 14 Abfahrten zwischen Langeoog und Bensersiel vor.