Büro Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild up-down up-down Forschung Innovationsatlas: Region Braunschweig auf Spitzenplatz Von dpa | 07.06.2023, 14:56 Uhr

Die Städte Braunschweig und Wolfsburg fühlen sich durch das gute Abschneiden ihrer Region in einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in ihrer Wirtschaftspolitik bestätigt. „Die hohe Dichte an innovativer Wirtschaft in enger Verzahnung mit international renommierten Wissenschaftseinrichtungen macht uns zum Hotspot der Zukunftsforschung“, sagte Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD).