Luftverkehr Innerdeutsche Flüge stark gebucht: Lufthansa stockt auf Von dpa | 12.05.2023, 12:27 Uhr

Wegen des drohenden Warnstreiks bei der Bahn sind die Inlandsflüge am Montag und Dienstag stark gebucht. Die Lufthansa will auf besonders nachgefragten Strecken größere Flugzeuge einsetzen, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag sagte.