Hamburg Innensenator fordert nach Amoktat schärferes Waffenrecht Von dpa | 22.03.2023, 15:09 Uhr

Als Konsequenz aus der Amoktat in den Räumen der Zeugen Jehovas in Hamburg sollte das Waffenrecht nach Meinung von Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) verschärft werden. „Wir müssen viel intensiver prüfen: Ist dieser Mensch geeignet, eine Waffe zu besitzen?“, sagte er am Mittwoch bei einem Symposium der Deutschen Polizeigewerkschaft in der Hansestadt. „Wir müssen uns schon bei der Erteilung der Waffenerlaubnis ein psychologisches Zeugnis vorlegen lassen.“ Aus diesem müsse hervorgehen, dass der Mensch psychisch geeignet sei, eine Waffe zu besitzen.