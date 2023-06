Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Banken Innenministerin: Sicherheit von Geldautomaten verbessert Von dpa | 14.06.2023, 08:43 Uhr

Bei der Verhinderung von Geldautomaten-Sprengungen sieht Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens erste Erfolge. „Wir haben deutlich weniger Geldautomatensprengungen als im vergangenen Jahr.“ Ob der Trend damit gestoppt ist, lasse sich noch nicht sagen, „aber es hat sich was bewegt“, sagte die SPD-Politikerin dem NDR. Laut NDR kam es in diesem Jahr bisher zu 19 Geldautomatensprengungen in Niedersachsen - im Vorjahreszeitraum waren es demnach doppelt so viele.