Sicherheit Innenministerin besucht deutsch-niederländisches Polizeiteam Von dpa | 16.03.2023, 14:25 Uhr

Niedersachsens neue Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat die Bedeutung des deutsch-niederländischen Polizeiteams an der Grenze gewürdigt. „Kriminalität macht nicht vor Grenzen halt - deshalb darf auch ihre Bekämpfung nicht an der Grenze aufhören“, sagte die Politikerin bei ihrem Besuch des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) am Donnerstag in Bad Bentheim. Die Sicherheitsbehörden beider Länder würden sich auch künftig immer weiter vernetzen und ihre Strategien anpassen.