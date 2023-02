Daniela Behrens Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Notfälle Innenministerin berät über Gewalt gegen Einsatzkräfte Von dpa | 06.02.2023, 02:02 Uhr

Niedersachsens neue Innenministerin Daniela Behrens (SPD) spricht am Montag in Hannover (11.00 Uhr) mit Notfalldiensten und Kommunen über Gewalt gegen Einsatzkräfte. Im Anschluss ist ein Pressestatement geplant. In der Silvesternacht kam es auch in Niedersachsen zu einigen Angriffen auf Polizisten oder Rettungskräfte.