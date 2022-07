ARCHIV - Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen. Foto: Daniel Löb/dpa/Archivbild FOTO: Daniel Löb up-down up-down Pistorius Innenminister lobt Grenzüberschreitendes Polizeiteam Von dpa | 11.07.2022, 16:42 Uhr

Angesichts der zunehmenden Zahl an Geldautomatensprengungen hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) die Bedeutung des Grenzüberschreitenden Polizeiteams gewürdigt. „Der erfolgreiche Schlag gegen Geldautomatensprenger unter Koordination der Polizeidirektion Osnabrück im Juni zeigt, wie wichtig eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden ist“, sagte er am Montag bei einem Besuch des deutsch-niederländischen Polizeiteams in Bad Bentheim.