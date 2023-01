Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Jahreswechsel Innenminister beklagt sinkenden Respekt vor Einsatzkräften Von dpa | 03.01.2023, 12:20 Uhr

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat nach den erneuten Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht eine Debatte über den sinkenden Respekt vor Feuerwehr und Polizei gefordert. „Unser Problem ist, dass es überhaupt so weit kommt, dass Menschen auf den Gedanken überhaupt kommen, Rettungskräfte, Sanitäter, Feuerwehr oder Polizei grundlos anzugreifen“, sagte der SPD-Politiker am Dienstagmorgen dem Radiosender NDR Info. „Leider ist das eine Entwicklung, die wir seit Jahren beobachten, und leider eine Entwicklung, die eben nicht nur an Silvester stattfindet.“