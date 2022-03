Geld FOTO: Jonas Walzberg Verbraucherpreise Inflationsrate in Niedersachsen klettert auf fast 7 Prozent Von dpa | 30.03.2022, 15:00 Uhr | Update vor 29 Min.

Die Verbraucherpreise in Niedersachsen haben im März erneut kräftig zugelegt. Auf Basis vorläufiger Daten nannte das Statistische Landesamt am Mittwoch für den zu Ende gehenden Monat eine um insgesamt 6,9 Prozent höhere Teuerung als vor einem Jahr. Auch gegenüber dem Februar, als die regionale Inflationsrate im Nordwesten noch 4,8 Prozent betragen hatte, zog das Preisniveau abermals deutlich an. Als eine zentrale Ursache stellten die Statistiker in Hannover heraus, dass vor allem Energie im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine immer mehr koste. Nur für diesen Teilbereich betrachtet, lag die Rate bei 37,1 Prozent.