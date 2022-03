Corona-Impfstoff Nuvaxovid FOTO: Matthias Balk Pandemie Infektionszahlen in Niedersachsen und Bremen steigen Von dpa | 21.03.2022, 12:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen sind am Montag gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1677,2. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Sonntag hatte der Wert bei 1652,0 gelegen.