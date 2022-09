Corona-Test Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona-Fallzahlen Infektionszahlen in Niedersachsen steigen im Wochenvergleich Von dpa | 13.09.2022, 10:21 Uhr

In Niedersachsen sind die Corona-Infektionszahlen im Wochenvergleich gestiegen. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 291,7 - vor einer Woche hatte das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert für das Bundesland noch mit 252,4 angegeben. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden. Landesweit wurden 6325 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Außerdem starben 26 weitere Menschen an oder mit Covid-19.