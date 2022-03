Corona-Test FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Pandemie Infektionsgeschehen in Niedersachsen verstärkt sich weiter Von dpa | 26.03.2022, 11:29 Uhr | Update vor 53 Min.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen steigt weiter. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag bei 2042,6 - so viele Menschen steckten sich innerhalb einer Woche neu mit dem Virus an. Am Vortag hatte dieser Wert bei 2010,5 gelegen. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) kamen binnen eines Tages 29.463 Corona-Fälle hinzu, 33 weitere Personen starben an oder mit Covid-19.