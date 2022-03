Corona-Test FOTO: Britta Pedersen Pandemie Infektionsgeschehen in Niedersachsen verschärft sich weiter Von dpa | 23.03.2022, 12:36 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Corona-Geschehen hat sich in Niedersachsen bis zum Mittwoch weiter verschärft. Die zentralen Richtwerte zur Bewertung der Infektionslage sind gestiegen, wie aus vom Land veröffentlichen Daten hervorging. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach auf 1878,7, am Vortag lag sie noch bei 1811,2. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt.