Die deutsche Industrie glaubt im laufenden Jahr unter den Bedingungen von Ukraine-Krieg, Energie-Inflation und Lieferketten-Ausfällen noch an ein Wachstum der Produktion um knapp 2 Prozent. „Die Zunahme ist definitiv geringer, als wir uns das vor der russischen Invasion vorgestellt hatten“, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Montag zum Start der Hannover Messe über das erwartete Plus im verarbeitenden Gewerbe. „Aber die Betonung liegt auf „möglich“. Denn die Risiken sind immens.“ Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht weiterhin viele Unsicherheiten.