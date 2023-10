Viele Kundinnen von Anja Backert haben verstörende Erfahrungen beim Kleiderkauf gemacht. In manchen Modegeschäften finden sie ihre Größe nicht mehr und werden dazu noch abschätzend angeguckt. „Ein Kriterium bei mir ist, dass es bequem sein und in großen Größen gut aussehen muss“, erzählt die 56 Jahre alte gelernte Schneiderin, die vor der Gründung ihrer „Lightgreen Manufactur“ in Embsen bei Lüneburg bei etlichen Modeunternehmen und Versandhäusern Erfahrungen sammelte. „Viele vermissen eine ehrliche Kommunikation.“



Die Fachfrau in Bekleidungsfragen gehört zu den 28 Betrieben, die im Naturpark-Partnernetzwerk Lüneburger Heide verbunden sind. „All diese Menschen zeichnet meiner Meinung nach eine aufrichtige Haltung aus, Dinge anders machen zu wollen“, sagt Sprecherin Petra Reinken: „Wir als Naturpark engagieren uns in der nachhaltigen Regionalentwicklung.“



Zu den Betrieben gehört auch der Unverpackt-Laden „FrohNatur“ in Reppenstedt. „Ich bin total überzeugt davon, Lebensmittel ohne Plastik zu verkaufen“, sagt Gründer Malte Melloh. Nachhaltig wirtschaften und lange Verkehrswege vermeiden ist auch sein Credo.



Anja Backert hat auf Geschäftsreisen nach Asien gemerkt, dass ihr die Massenware keinen Spaß mehr macht. Und die Arbeitsbedingungen dort auch nicht die besten sind. „Ich verwende nur Naturstoffe“, erzählt sie. So schwitze man beispielsweise in den Kleidern und Blusen aus der zertifizierten Baumwolle weniger als in Polyester-Ware.



„Man kann bei mir auch eine Hose kaufen, die ich vor fünf Jahren gemacht habe“, sagt Backert. Weil sie den Papierschnitt mit Sicherheit noch unter den akkurat abgehängten Modellen auf der Stange wiederfindet. Die Arbeit an der Nähmaschine und besondere Wünsche kosten Zeit, so kostet ein Leinenhemd schonmal 150 Euro und die Hose 109. Das Lieblingsstück tragen die Käuferinnen meist auch länger.



Backert wird meist über ihre Kundinnen weiterempfohlen, das Netzwerk des Naturparks ist auch wichtig: „Es ist ein Geben und Nehmen, wir wollen die Region stärken und gemeinsam ist man stark“, sagt Backert.