Munition wie diese Fliegerbombe wird immer wieder in deutschen Binnengewässern entdeckt. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt up-down up-down Achtzig Jahre nach dem Ende In vielen norddeutschen Gewässern könnte noch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegen Von Sören Becker | 13.06.2023, 12:00 Uhr

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Munition in Massen in Nord- und Ostsee versenkt. Auch in Binnengewässern könnten Minen, Granaten und so weiter seit Jahrzehnten liegen. So ganz genau weiß aber offenbar niemand Bescheid.