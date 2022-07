ARCHIV - Geerntete Zuckerrüben. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Agrar In Niedersachsen wachsen auf 100.000 Hektar Zuckerrüben Von dpa | 07.07.2022, 13:02 Uhr

Mit rund 100.000 Hektar Anbaufläche bleibt nach Experteneinschätzung der Zuckerrübenanbau in Niedersachsen in diesem Jahr auf dem Vorjahresniveau. Etwa 5000 Betriebe im südlichen Niedersachsen bauen dieses Feldfrucht an, teilte das Landvolk am Donnerstag in Hannover mit. Zuckerrüben werden ausschließlich aufgrund von Verträgen zwischen den Landwirten und den Abnehmern angebaut. Der Dachverband Norddeutscher Zuckerrübenanbauer (DNZ) und die Nordzucker AG haben die Anbauverträge ausgehandelt und sich für 2023 auf einen Mindestpreis geeinigt, der nach dem Zeitraum der Rübenverarbeitung noch einmal nachverhandelt wird.