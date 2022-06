ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Betrugsverdacht In Hotels nicht bezahlt: Verdächtiger in Untersuchungshaft Von dpa | 08.06.2022, 14:17 Uhr

Unter dem Vorwand Mitarbeiter einer Firma zu sein, soll sich ein Mann in zahlreiche Hotels eingemietet und diese nicht bezahlt haben. Wegen des Betrugsverdachts in 15 Fällen ist der Verdächtige nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei Mannheim am Mittwoch mitteilte. Nach einem Hotelaufenthalt in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) im Mai dieses Jahres erwirkte die Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Haftbefehl.