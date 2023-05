Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Soziales In Bremerhaven beziehen die wenigsten Väter Elterngeld Von dpa | 16.05.2023, 12:53 Uhr

In Bremerhaven ist der Anteil der Väter, die Elterngeld beziehen, am niedrigsten im deutschlandweiten Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte. Während bundesweit der Väteranteil im vorigen Jahr bei 26,1 Prozent lag, betrug er in Bremerhaven 14 Prozent, wie das Statistische Landesamt Bremen am Dienstag mitteilte. In der Stadt Bremen lag der Väteranteil bei 23,1 Prozent.