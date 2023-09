Rechtsstreit Immobilienverkäufe: BGH entscheidet zu Aufklärungspflichten Von dpa | 14.09.2023, 18:25 Uhr | Update vor 22 Min. Bundesgerichtshof Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Freitag (9.00 Uhr) seine Entscheidung in einem Rechtsstreit um Aufklärungspflichten von Immobilienverkäufern verkünden. Bei der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe Ende Juni hatte sich angedeutet, dass auf die Verkäufer strengere Vorgaben zukommen könnten. (Az. V ZR 77/22)