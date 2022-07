ARCHIV - Zahlreiche Teilnehmende stehen während einer Demo der Bewegung «Es reicht!» auf dem Trammplatz. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Proteste Immer weniger Corona-Demos in Niedersachsen Von dpa | 07.07.2022, 06:47 Uhr

Die Corona-Politik führt in Niedersachsen immer seltener zu Protesten. Während in den vergangenen Monaten Zehntausende Demos die Polizei in Atem hielten, sieht es jetzt etwas anders aus.