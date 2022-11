Bundesagentur für Arbeit Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Immer mehr ukrainische Geflüchtete nehmen Job auf Von dpa | 14.11.2022, 06:59 Uhr

Aus der Ukraine geflüchtete Menschen werden in Niedersachsen und Bremen zunehmend in den Arbeitsmarkt integriert. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Ukrainerinnen und Ukrainer sinke in beiden Ländern, sagte eine Sprecherin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover. Im Oktober habe sogar erstmals seit März die Zahl der Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit die Zahl der Neuanmeldungen überschritten.