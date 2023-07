Immer mehr Co-Working-Räume Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Unternehmen Immer mehr Co-Working-Räume auch in kleineren Städten Von dpa | 15.07.2023, 08:56 Uhr | Update vor 9 Min.

Co-Working-Spaces - also Orte, an denen Menschen verschiedener Unternehmen gemeinschaftlich arbeiten - boomen. Sie sind unter anderem für Start-ups interessant und meist in größeren Städten zu finden. Doch auch in kleineren Städten werden sie populärer.