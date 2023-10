Agrar Illegales Firmennetzwerk in Geflügelbranche aufgeflogen Von dpa | 11.10.2023, 17:20 Uhr | Update vor 32 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Zwölf Firmen aus der Geflügelbranche stehen im Verdacht, überwiegend russisches und rumänisches Personal mit Scheinverträgen untereinander ausgetauscht und oft nicht bezahlt, in unzumutbaren Sammelunterkünften zu hohen Preisen untergebracht sowie 15 bis 18 Stunden pro Tag eingesetzt zu haben. Die Fahrzeiten von bis zu drei Stunden (ein Weg) wurden zudem nicht vergütet, teilte das Hauptzollamt Osnabrück nach einer großangelegten Aktion am Mittwochmorgen mit. Mehr als 430 Zollbeamte durchsuchten Geschäftsräume und Wohnungen in den Regionen Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück, Münsterland und Ostwestfalen.