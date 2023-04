RoRo-Schiff im Hafen Foto: Geng Yuhe/Xinhua/dpa/Archivbild up-down up-down Umweltpolitik IHK Nord begrüßt EU-Emissionshandel bei Seeverkehr Von dpa | 18.04.2023, 18:02 Uhr

Die Industrie- und Handelskammern in Norddeutschland haben die Einbeziehung des Seeverkehrs in den europäischen Emissionshandel begrüßt. „Auf dem Weg zur maritimen Verkehrswende wird ein Instrument eingesetzt, das die Kräfte des Marktes nutzt und nicht dirigistisch in den Markt eingreift“, lobt IHK-Nord-Vorsitzender Klaus-Jürgen Strupp in einer Mitteilung vom Dienstag. Die geplante Reinvestition der Erlöse aus dem Verkauf von 20 Millionen Emissionszertifikaten in den maritimen Sektor sei ein positiver Schritt.