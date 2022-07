ARCHIV - Das Logo der IG Metall. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann up-down up-down Tarife IGM verlangt 8 Prozent mehr Geld auch für neuen VW-Haustarif Von dpa | 06.07.2022, 15:05 Uhr | Update vor 51 Min.

Die rund 125.000 Tarifbeschäftigten der westdeutschen VW-Werke, der VW-Finanzsparte und zwei weiterer kleiner Töchter sollen nach dem Willen der IG Metall ebenfalls 8 Prozent mehr Geld bekommen. Die am Mittwoch in Hannover bekanntgegebene Forderung liegt auf dem Niveau des Entgeltziels, das die Gewerkschaft schon für den Flächentarif in der Metall- und Elektrobranche formulierte. Beide Runden sind für den Herbst geplant. Angepeilt werden zwölf Monate Laufzeit. Auch die Auszubildenden sollen entsprechend mehr verdienen.