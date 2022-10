IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Tarifverhandlungen IG Metall weist erstes Arbeitgeberangebot zurück Von dpa | 27.10.2022, 15:12 Uhr

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie weist die IG Metall das am Donnerstag vorgelegte Arbeitgeberangebot zurück. „Dem Angebot fehlt der Wumms. Außer bei der Einmalzahlung von 3000 Euro bleiben die Arbeitgeber im Ungefähren“, sagte der norddeutsche Bezirksleiter Daniel Friedrich nach der dritten Verhandlungsrunde in Bremen. „Wir werden am Nachmittag in der Tarifkommission über flächendeckende Warnstreiks entscheiden“, kündigte Friedrich an. „Die Belegschaften sind darauf gut vorbereitet und mit Ende der Friedenspflicht in der Nacht zu Sonnabend startklar.“