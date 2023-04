IG Metall Foto: Heiko Rebsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife IG-Metall-Verhandlungen im Kfz-Handwerk kommen nicht voran Von dpa | 18.04.2023, 08:10 Uhr

Die Tarifverhandlungen des niedersächsischen Kfz-Handwerks treten nach Einschätzung der IG Metall auf der Stelle. „Trotz bundesweiten Warnstreiks, trotz Mobilisierung von über 17.000 Beschäftigten in den Autohäusern und Werkstätten legen die Arbeitgeber uns das gleiche Angebot vor, wie sie es bereits in den vergangenen Wochen in anderen Tarifgebieten taten“, kritisierte Markus Wente, Verhandlungsführer der IG Metall in Niedersachsen, am Dienstag.