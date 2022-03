Ukraine-Geflüchtete - Messe Hannover FOTO: Ole Spata Krisenhilfe IG Metall: Ukrainer schneller in Arbeitsmarkt integrieren Von dpa | 30.03.2022, 16:04 Uhr | Update vor 9 Min.

Die IG Metall möchte die Integration ukrainischer Kriegsflüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt vorantreiben. Dafür sei es wichtig, dass die oft hohen Bildungsabschlüsse der Ankömmlinge in Deutschland schnell und unbürokratisch anerkannt werden, erklärte die Gewerkschaft am Mittwoch. Geschehe das nicht, könnten die Menschen in schlecht bezahlte Jobs abrutschen. Den Integrationsprozess möchte die Gewerkschaft nach eigenen Angaben im engen Austausch mit den Landesregierungen begleiten.