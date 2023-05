IG Metall Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild up-down up-down Gewerkschaften IG Metall Tempo bei neuen Rüstungsaufträgen für Werften Von dpa | 15.05.2023, 17:11 Uhr

Die IG Metall an der Küste dringt in Berlin auf Tempo bei der Vergabe neuer Rüstungsaufträge für die deutsche Marine. „Natürlich geht es uns auch darum, dass es mittelfristig Planungssicherheit gibt, dass klar ist, wann kommen wie welche Aufträge, das ist ganz wesentlich, um eben auch Beschäftigung aufzubauen und an den Standorten Beschäftigung zu sichern“, sagte der IG-Metall-Sekretär Heiko Messerschmidt am Montag in Hamburg. Zudem sei mit der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufenen Zeitenwende „die strategische Bedeutung von Werften und Zulieferern für die Sicherheit mehr als deutlich geworden“, so die IG Metall.