IG Metall FOTO: Nicolas Armer Demonstration IG Metall ruft zum Kampf gegen Rassismus auf Von dpa | 20.03.2022, 08:56 Uhr | Update vor 6 Min.

Zum Internationalen Tag gegen Rassismus (21.3) ruft die IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zur Teilnahme an einer Demonstration am Montag in Salzgitter auf. Wenn Rassisten angriffen, sei das ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung.