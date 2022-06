ARCHIV - Die Fahne der IG Metall weht im Wind. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild FOTO: Daniel Bockwoldt Tarife IG Metall ruft zu Warnstreiks in Stahlindustrie auf Von dpa | 13.06.2022, 03:04 Uhr

Die IG Metall ruft für Montag zu Warnstreiks in Stahlunternehmen auf. Nach der ergebnislosen Vertagung der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie solle der Druck vor der vierten Verhandlungsrunde am Dienstag verstärkt werden, teilte die Gewerkschaft mit. Zum Wochenanfang soll es in allen Betrieben der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie einen gemeinsamen Stahlaktionstag geben.