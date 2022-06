ARCHIV - Das Logo der IG Metall ist an einer Wand zu sehen. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann Tarif IG Metall: Lohnsignal gegen „wohlstandszehrende Inflation“ Von dpa | 02.06.2022, 13:12 Uhr

Die Tarifkommissionen der IG Metall verlangen vor den bald anstehenden Verhandlungen in Niedersachsen, Westniedersachsen und Sachsen-Anhalt hohe Einkommenssteigerungen in der Metall- und Elektrobranche. Die konkrete Lohnforderung soll am 30. Juni genannt und am 11. Juli vom Bundesvorstand der Gewerkschaft beschlossen werden. Schon jetzt sei aber klar, dass ein „deutliches Plus bei den Entgelten“ nötig sei, sagte Bezirkschef Thorsten Gröger am Donnerstag. Die Beschäftigten müssten wegen der rasanten Inflation und angesichts oft üppiger Unternehmensgewinne dringend finanziell bessergestellt werden. Für so manchen drohe sonst der erarbeitete Lebensstandard wegzubröckeln, hatte es bereits Mitte Mai geheißen.