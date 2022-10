IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Metall- und Elektroindustrie IG Metall lehnt Gespräche über längere Arbeitszeiten ab Von dpa | 05.10.2022, 11:20 Uhr

Vor der zweiten Runde der Gespräche über einen neuen Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft Überlegungen des Unternehmerlagers zu verlängerten Arbeitszeiten scharf zurückgewiesen. „Wir werden uns nicht weiter mit solchen Hirngespinsten beschäftigten“, sagte der Bezirkschef der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, dazu am Mittwoch. Der Präsident des Arbeitgeberverbands Niedersachsenmetall, Wolfgang Niemsch, hatte in der „Braunschweiger Zeitung“ angeregt, in Anbetracht der Tarifforderung von 8 Prozent über ein Aufweichen der 35-Stunden-Woche nachzudenken. Eine Option könne sein, „zwei Stunden pro Woche mehr zu arbeiten, also 37 Stunden in der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie, 39 Stunden in den neuen Bundesländern“.