Tarifrunde IG Metall: „Lebensstandard fängt an zu bröckeln" Von dpa | 17.05.2022, 07:46 Uhr

Lange nicht standen Tarifgespräche in den industriellen Kernbranchen unter einem so hohen Druck wie in diesem Jahr. Nachdem in der Chemie wegen Inflations- und Kriegsrisiken zunächst nur ein Teilabschluss gelang, will die IG Metall ihre Position schon beizeiten klarstellen.