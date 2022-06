ARCHIV - Eine IG-Metall-Fahne weht im Wind. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild FOTO: Daniel Bockwoldt Gewerkschaften IG Metall lädt zu „landespolitischem Panel“ vor Wahl Von dpa | 17.06.2022, 02:04 Uhr

Knapp vier Monate vor der Landtagswahl in Niedersachsen will die IG Metall am Freitag (10.00 Uhr) mit verschiedenen Politikern und Parteien über die Umbrüche in Wirtschaft und Industrie sprechen. Das „landespolitische Panel“ wird am Rande einer Bezirkskonferenz in Laatzen organisiert - dabei sollen auch Forderungen der größten deutschen Einzelgewerkschaft zur Sprache kommen.