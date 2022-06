Ein Teilnehmer eines Warnstreicks schwenkt eine Fahne mit dem Logo der IG Metall. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild FOTO: Nicolas Armer Tarife IG Metall kündigt Warnstreiks in Stahlindustrie an Von dpa | 11.06.2022, 13:33 Uhr

Nach der ergebnislosen Vertagung der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie hat die IG Metall Warnstreiks angekündigt. Die Tarifkommission tagte am Samstag und beschloss, den Druck auf die Stahlunternehmen vor der vierten Verhandlungsrunde am Dienstag zu verstärken, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft aus Bremen. Am Montag soll es in allen Betrieben der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie einen gemeinsamen Stahlaktionstag geben.