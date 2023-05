IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Gewerkschaft IG Metall fordert mehr wirtschaftliche Integration in EU Von dpa | 07.05.2023, 11:02 Uhr

Die IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hat sich zum Europatag am 9. Mai für eine tiefergehende wirtschaftliche Integration in der EU ausgesprochen. „Der Erfolg der deutschen Wirtschaft und damit eng verbunden die Sicherheit von heimischen Arbeitsplätze hängt unmittelbar vom Erfolg der Europäischen Union ab“, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger am Sonntag in Hannover. Vor allem im Wettbewerb mit China und den USA mit ihrem „America-First-Kurs“ müsse die EU eigene Antworten finden. Er betonte: „Die Antwort auf Nationalismusstreben in Ost und West kann nur ein Mehr an Europa sein.“