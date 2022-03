IG Metall FOTO: Daniel Karmann Mineralölkonzerne IG Metall fordert Kartellkontrollen gegen Mineralölfirmen Von dpa | 21.03.2022, 13:21 Uhr | Update vor 44 Min.

Die IG Metall fordert ein Eingreifen der Kartellbehörden gegen Preisforderungen der Mineralölkonzerne in Krisenzeiten. „Die Spritpreise haben zwischenzeitlich schwindelerregende Höhen erreicht“, sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, am Montag in Hannover. Unter hohen Preisen an der Tankstelle litten weniger gut situierte Menschen stärker als Gutverdiener.