IG Metall fordert Erhöhung der Bafög-Sätze Von dpa | 01.09.2023, 08:21 Uhr

Die Gewerkschaft IG Metall hat sich wie zuvor das Deutsche Studierendenwerk für eine Erhöhung der Bafög-Sätze ausgesprochen. Zugleich mit der Erhöhung des Bürgergeldes müsse auch die staatliche Unterstützung für Studentinnen und Studenten steigen, forderte die IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt am Freitag in Hannover. „Wer Zweifel hat, dass Studierende genauso wie andere Gesellschaftsgruppen heizen, essen, trinken und wohnen müssen, darf gerne probieren, mit dem Bafög-Grundbedarf von 452 Euro über die Runden zu kommen“, sagte Johannes Katzan, Gewerkschaftssekretär für Studierendenarbeit.