Gesellschaft IG-Metall-Chef warnt vor AfD: Protest gegen Parteitag Von dpa | 16.08.2023, 09:03 Uhr Thorsten Gröger Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Niedersachsens IG-Metall-Chef Thorsten Gröger warnt vor der Entwicklung in der AfD und will den Protest gegen den bevorstehenden Landesparteitag unterstützen. „Wir werden in Celle laut und wirkungsvoll unsere Meinung äußern, aber zu einem friedlichen Protest aufrufen“, sagte Gröger im Interview dem Bremer „Weser-Kurier“ (Mittwoch). Es bestehe zwar die Gefahr, dass dem Parteitag so deutlich mehr Aufmerksamkeit zukomme, es sei aber wichtig, klare Kante gegen Rechtsextremismus zu zeigen.