Tarife IG Metall: 4400 Teilnehmer bei Warnstreiks im Norden Von dpa | 01.11.2022, 15:24 Uhr

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben sich am Dienstag nach Angaben der IG Metall rund 4400 Beschäftigte in 15 Betrieben an Warnstreiks beteiligt. Allein bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder seien es etwa 3000 gewesen, berichtete ein Sprecher des IG-Metall-Bezirks Küste. Weitere Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen seien für Mittwoch in 17 Betrieben geplant. Betroffen sind wie am Dienstag Unternehmen in Hamburg, Schleswig-Holstein und dem nordwestlichen Niedersachsen.