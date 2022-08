ARCHIV - Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Aurich Identität von Leiche und Brandursache weiter unklar Von dpa | 12.08.2022, 16:51 Uhr

Nach dem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist die Identität der aufgefundenen Leiche am Freitag unklar geblieben. Auch das Ergebnis der Obduktion stehe noch aus, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zudem sei die Ursache des Feuers weiterhin ungeklärt. Mit weiteren Informationen sei erst in der nächsten Woche zu rechnen.