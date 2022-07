Helfer stehen beim Aufbau für die IdeenExpo in der Messe Hannover vor einer Leinwand. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Messe IdeenExpo soll Schülern Lust auf Technikberufe machen Von dpa | 02.07.2022, 03:34 Uhr

Kurz vor den Sommerferien will die IdeenExpo den Forschergeist von Schülerinnen und Schülern entfachen und Lust auf Technik und Naturwissenschaften machen. Von Samstag (2. Juli) bis zum 10. Juli verwandelt sich das Messegelände in Hannover in einen Erlebnispark mit 720 Mitmach-Exponaten. Es gibt 13 Themenbereiche - neu sind dieses Mal „Planet Nachhaltigkeit“ und „Faszination Weltraum“.