«Hurricane»-Festival Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Musik-Festival „Hurricane“ startet mit Peter Fox und Kraftklub Von dpa | 16.06.2023, 01:48 Uhr

Musik, Campen, Sonne: Das Musik-Festival „Hurricane“ startet am Freitagnachmittag (15.00) in Scheeßel. Bis zum Sonntag sind 80 Konzerte auf vier Bühnen geplant. Für den ersten Abend wurden unter anderem Peter Fox, Billy Talent und Kraftklub angekündigt. Auf dem Festival erwarten die Organisatoren rund 78.000 Besucherinnen und Besucher. Einige Tickets sind an der Tageskasse noch erhältlich, wie der Konzertveranstalter FKP Scorpio mitteilte.