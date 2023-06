«Hurricane»-Festival Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Spende „Hurricane“: Hilfsorganisation nimmt Schlafsäcke entgegen Von dpa | 13.06.2023, 14:17 Uhr

Unter dem Motto „#NachSommerKommtKalt“ nimmt Hanseatic Help auf dem am Freitag beginnenden Musik-Festival „Hurricane“ in Scheeßel nicht mehr benötigte Schlafsäcke, Isomatten und Zelte entgegen. Die Hamburger Hilfsorganisation ist nach Angaben vom Dienstag mit einem Team vor Ort im Landkreis Rotenburg, damit Besucherinnen und Besucher ihr gebrauchtes Camping-Equipment spenden können. Die Freiwilligen werden auch beim „Deichbrand“ und beim „Wacken Open Air“ sein, um auf die Nöte von wohnungslosen Menschen aufmerksam zu machen. Alle brauchbaren Spenden würden gereinigt und an Obdachloseninitiativen weitergegeben.