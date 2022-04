Motorradfahrer in einem Korso warten auf ihre Fahrt nach Braunschweig als Gedenkfahrt an tödlich verunglückte Kollegen. Foto: J. F. Martinez/dpa FOTO: J. F. Martinez Demonstration Hunderte Motorradfahrer gedenken mit Fahrt an Unfallopfer Von dpa | 30.04.2022, 16:29 Uhr

Hunderte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer haben mit einer Gedenkfahrt und einem Gottesdienst in Niedersachsen an tödlich verunglückte Kollegen erinnert. Die Biker waren am Samstag mit ihren Maschinen in Salzgitter gestartet und fuhren dann in einem Konvoi nach Braunschweig zu einem Gedenkgottesdienst für die im vergangenen Jahr verstorbenen Motorradfahrer in der Kirche St. Martini. Nach Angaben der Initiatoren beteiligten sich mehrere Tausend Menschen, auch die Polizei Braunschweig zählte rund Tausend Motorradfahrer in dem Konvoi. Die Beamten sicherten den Korso, der auch über die A36 fuhr, ab.