Protest Hunderte demonstrieren in Bremen gegen Krieg in der Ukraine Von dpa | 20.03.2022, 17:53 Uhr

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag in Bremen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert. Die Polizei schätzte die Zahl auf etwa 1300. Alles laufe friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Hildesheim kamen am Abend aus demselben Anlass zahlreiche Menschen zusammen, laut Schätzungen der Polizei waren es etwa 700 Versammlungsteilnehmer.