Metall-Tarifrunde Hunderte Demonstranten zum Tarifrunden-Auftakt erwartet Von dpa | 14.09.2022, 11:34 Uhr

Zum Auftakt der Tarifverhandlungen in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie am Freitag in Bremen erwartet die IG Metall Hunderte Mitglieder zur begleitenden Demonstration. Die Mitglieder seien hoch motiviert, sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich am Mittwoch. Nach der Zurückhaltung in der Corona-Krise müsse es angesichts der Inflation ein deutliches Lohnplus für die 130.000 Beschäftigten geben.